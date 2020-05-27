Мер Черкас Бондаренко подав у суд на Зеленського. Фото: Офіс президента

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Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас, подав позов у Печерський районний суд Києва проти президента Володимира Зеленського.

Мер вимагатиме захисту честі і гідності, оскільки президент назвав його бандитом, проти кого відкрито кримінальні провадження. Про це заявив адвокат чиновника Денис Ципін у відеозверненні, опублікованому в YouTube.

Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю у Печерський районний суд міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас, — зазначив він.

За словами адвоката, він проситиме Феміду стягнути з Володимира Зеленського на свою користь моральну шкоду за приниження честі, гідності та ділової репутації в розмірі 1 грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з журналістами у Маріїнському парку в Києві, яка відбулася 20 травня, заявив, що проти міського голови Черкас Анатолія Бондаренка відкрито 19 кримінальних проваджень. Глава держави тоді заявив, що не сяде за один стіл із таким бандитом. Також Зеленський звинуватив Бондаренка в популізмі, оскільки той не надавав реальної допомоги в боротьбі з COVID-19.

Раніше між президентом і міським головою Черкас відбувся конфлікт через передчасний вихід обласного центру із коронавірусного карантину.