В Одесі затримали групу іноземних кілерів, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n138837-v-odesi-zatrymaly-inozemnyh-kileriv-yaki-vchynyly-u-kyievi-zamah-na-lidera-narkokartelu-foto.html

Ракурс

В Одесі правоохоронці затримали групу іноземних кілерів, які вчора ввечері в Печерському районі Києва вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії. Вони планували поза митним контролем перетнути кордон України та Молдови, щоб залишити територію нашої держави.

Затримані є громадянами Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомлення про здійснення замаху на вбивство 37-річного чоловіка на вул. Драгомирова надійшло до поліції о 18.20. Зловмисники здійснили кілька пострілів у потерпілого, якого госпіталізували до лікарні.

Згодом виявилося, що постраждалий — громадянин Чорногорії, який перебуває в міжнародному розшуку. Він є організатором та одним із лідерів наркокартелю, який постачає наркотики на територію більшості європейських країн.

У поліції зазначають, що кілери до України прибули на початку травня, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за постраждалим та його родиною.

У день замаху вони чекали постраждалого біля його будинку. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Автівку вони через кількасот метрів від місця злочину залишили та підпалили, намагаючись знищити докази.

Здійснений правоохоронцями аналіз камер спостереження показав, що зловмисників чекали їхні спільники. Поліцейські встановили маршрут та транспортний засіб, на якому пересувалися кілери. Операцію із затримання озброєних злочинців провели сьогодні вранці при в’зді до Одеси із залученням поліцейського спецпідрозділу КОРД.

Зловмисники чинили опір та намагалися втекти, — зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів в межах кримінального провадження за ст. ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на вбивство).

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук у своєму Фейсбуці повідомив, що замах було здійснено на громадянина Чорногорії Пітеру Радуй Зніце. Він перебував в розробці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За інформацією Мосійчука, Зніце перебуває в лікарні в тяжкому стані.

Також екс-надеп зазначив, що один зі зловмисників під час спроби спалити автомобіль отримав серйозні опіки голови.

Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року у Києві було здійснено замах на життя місцевого депутата В’ячеслава Соболєва. В результаті смертельне поранення отримав його трирічний син.