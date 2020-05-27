Запуск SpaceX: NASA відправляє астронавтів на МКС — трансляція старту

https://racurs.ua/ua/n138856-nasa-zapuskaie-astronavtiv-na-korabli-i-raketi-spacex-translyaciya.html

Ракурс

NASA запускає астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Місія стане першим пілотованим польотом для космічного корабля SpaceX Crew Dragon.

Даг Херлі і Боб Бенкен стартують о 23.33 з майданчика в космічному центрі імені Кеннеді.

Після старту екіпаж Crew Dragon проведе ручний льотний тест і вийде на зв’язок із Землею, а перша ступінь ракети Falcon 9 повинна приземлитися на баржу. У четвер о 18.39 корабель пристикується до американського сегменту МКС. Там астронавти проведуть від одного до декількох місяців, а потім повернуться на Землю на тому ж Crew Dragon.

Для повернення Херлі і Бенкен використовують капсулу Crew Dragon, яка повинна буде приземлитися на узбережжі Флориди. Астронавти проведуть в космосі до 110 днів, тривалість місії буде залежати від того, коли буде готовий наступнй комерційний запуск.

Запуск Crew Dragon стане знаковим для американської космонавтики з двох причин: США вперше запустять астронавтів зі своєї території з моменту закриття програми «Шаттл», а для SpaceX це буде перша пілотована місія з моменту заснування 18 років тому.

Крім того, запуск знаковим для приватної космонавтики в цілому — до цього жодна комерційна компанія не запускала людей в космос. Компанія Ілона Маска порушує й монополію Росії щодо космічних запусків.

Новий корабель Crew Dragon вміщує більше людей, ніж російські «Союзи», і значно знижує вартість запуску одного астронавта в космос (зокрема, завдяки використанню багаторазової ракети SpaceX Falcon 9).

Травневий запуск Crew Dragon стане останнім тестом для корабля SpaceX перед тим як NASA схвалить його для регулярної доставки астронавтів на МКС.