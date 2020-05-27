Свято 28 травня. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138879-zavtra-voznesinnya-gospodnie-tradyciyi-i-prykmety.html

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Вознесіння Господнє 28 травня святкують православні християни. Це свято відзначається на 40 день після Великодня. У цей день Ісус Христос переміг смерть і почав нове життя як Бог.

Згідно з Євангелієм, Ісус Христос на сороковий день після свого Воскресіння явився учням в Єрусалимі на горі Елеон. Він благословив апостолів і вознісся на небо.

До учнів Христа явилися двоє ангелів і проголосили, що він через деякий час так само знову прийде на землю, щоб судити живих і мертвих. Але до тих пір Господь і після свого вознесіння не залишить їх. Він перебуватиме поруч із ними незримо.

Вознесіння Господнє — одне з 12 головних православних свят. Тому в цей день не можна працювати, виключення — повсякденні побутові справи. Часто в цей день віруючі ходять до храмів на службу.

У народі вірять, що на свято Вознесіння літо вступає у свої права. Також день пов’язують із першим урожаєм пшениці, ранніх овочів і фруктів. Окрім того, згідно з повір’ями, якщо в день Вознесіння Христового співатимуть пташки, наступний тиждень буде теплим і зі спокійним вітром.

Вважається, що в цей день не можна сумувати, працювати, сваритися чи думати про погане. Також небажано відмовляти у допомозі нужденним. Після цього дня православні більше не вітають один одного фразою «Христос воскрес».

Також 28 травня відзначається народне свято Пахома Теплого або Пахома-Бокогрія. Преподобний Пахомій Великий — монах з Єгипту, який заснував перший монастир-гуртожиток. Згідно прикметам, до дня пам’яті преподобного Пахомія весняна погода ставала вже по-справжньому теплою.

Окрім того, 28 травня — Всеукраїнський день краєзнавства. Це свято було засноване в 2017 році на з’їзді Національного краєзнавчого товариства України з метою популяризації вивчення історії, культури, українських звичаїв і традицій.

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