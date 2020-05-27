Праздник 28 мая. Фото: 24 канал

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Вознесение Господне 28 мая празднуют православные христиане. Этот праздник отмечается на 40 день после Пасхи. В этот день Иисус Христос победил смерть и начал новую жизнь как Бог.

Согласно Евангелию, Иисус Христос на сороковой день после своего Воскресения явился ученикам в Иерусалиме на горе Елеон. Он благословил апостолов и вознесся на небо.

К ученикам Христа явились два ангела и провозгласили, что он спустя время так же снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. Но до тех пор Господь и после своего вознесения не оставит их. Он будет находиться рядом с ними незримо.

Вознесение Господне — один из 12 главных православных праздников. Поэтому в этот день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел. Часто в этот день верующие ходят в храмы на службу.

В народе верят, что в праздник Вознесения лето вступает в свои права. Также день связывают с первым урожаем пшеницы, ранних овощей и фруктов. Кроме того, согласно поверьям, если в день Вознесения Христова будут петь птички, следующая неделя будет теплой и без беспокойного ветра.

Считается, что в этот день нельзя горевать, работать, ссориться или думать о плохом. Также нежелательно отказывать в помощи нуждающимся. После этого дня православные больше не приветствуют друг друга фразой «Христос воскрес».

Также 28 мая отмечается народный праздник Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий Великий — монах из Египта, который основал первый монастырь-общежитие. Согласно приметам, ко дню памяти преподобного Пахомия весенняя погода становилась уже по-настоящему теплой.

Кроме того, 28 мая — Всеукраинский день краеведения. Этот праздник был учрежден в 2017 году на съезде Национального краеведческого общества Украины с целью популяризации изучения истории, культуры, украинских обычаев и традиций.

Именины 28 мая у Дмитрия, Макара и Памфила.