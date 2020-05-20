Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В июне в Украине будет два дополнительных выходных дня. Фото: LanTorg
В июне в Украине будет два дополнительных выходных дняhttps://racurs.ua/n138460-v-iune-v-ukraine-budet-dva-dopolnitelnyh-vyhodnyh-dnya.htmlРакурс
Дополнительные выходные дни получат в июне 2020 года украинцы, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели. Таким образом, в июне украинцы будут работать 20 дней, а 10 дней проведут дома.
Рабочий график на июнь установлен на основании ст. 73 Кодекса законов о труде Украины.
Согласно закону, праздничными днями являются:
- 7 июня — Троица (воскресенье), выходным будет понедельник, 8 июня;
- 28 июня — День Конституции Украины (воскресенье), выходным будет понедельник, 29 июня.
Это значит, что в июне будет два периода длинных выходных по три дня каждый.
Как ранее писал «Ракурс», сегодня, 20 мая, в Украине отмечают День банковских работников. Этот праздник был введен в 2004 году. Также сегодня отмечается День переводчика жестового языка, который был введен в 2009 году.
Инфекция COVID 19: об отдаленных последствиях для здоровья, парадоксах карантина и второй волне пандемии — врач-пульмонолог
За инициативу Минэкоэнерго снова заплатят потребители — цена электроэнергии будет повышена
Почему горит лес? Про вырубку лесов в Украине
Борьба вслепую, или Портрет украинского пациента с коронавирусной инфекцией
Загрузка...