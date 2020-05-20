В июне в Украине будет два дополнительных выходных дня. Фото: LanTorg

https://racurs.ua/n138460-v-iune-v-ukraine-budet-dva-dopolnitelnyh-vyhodnyh-dnya.html

Ракурс

Дополнительные выходные дни получат в июне 2020 года украинцы, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели. Таким образом, в июне украинцы будут работать 20 дней, а 10 дней проведут дома.

Рабочий график на июнь установлен на основании ст. 73 Кодекса законов о труде Украины.

Согласно закону, праздничными днями являются:

7 июня — Троица (воскресенье), выходным будет понедельник, 8 июня;

28 июня — День Конституции Украины (воскресенье), выходным будет понедельник, 29 июня.

Это значит, что в июне будет два периода длинных выходных по три дня каждый.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня, 20 мая, в Украине отмечают День банковских работников. Этот праздник был введен в 2004 году. Также сегодня отмечается День переводчика жестового языка, который был введен в 2009 году.