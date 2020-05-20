Тимошенко прогуляла коронавирусное заседание Рады в спа-отеле — расследование, фото — Схемы

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Ракурс

Юлия Тимошенко 7 мая находилась в пятизвездочном спа-отеле во Львовской области. В этот день она должна была работать в Раде на внеочередном заседании, рассматривающем законы о соцзащите медиков, борющихся с коронавирусом.

Лидер «Батькивщины» предпочла курорт Edem Resort Medical & Spa. Это заведение принадлежит одному из финансовых доноров партии Игорю Кривецкому. Именно его, а также нардепа Сергея Власенко удалось зафиксировать вместе с Тимошенко журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях».

Спа-отель почему-то работал во время карантина, а его владелец 10 мая написал в Facebook, что журналисты пытались попасть на территорию, чтобы «записать заказной материал». В Edem Resort Medical & Spa сказали, что работает не весь отель, а только его медцентр. Но профильный заместитель председателя Львовской ОГА объяснил, что наличие лицензии не снимает обязанности выполнять карантинные ограничения.

Тимошенко не объяснила СМИ, почему находилась в спа-отеле, а не в Раде.

Тимошенко в парламенте и на эфирах телеканалов рассказывает о том, что надо спасать страну от коронавируса, а медицина вообще требует первоочередной помощи. Далее она едет в пятизвездочный спа-отель под Львовом и не приходит на внеочередное заседание парламента, которое касается защиты врачей в период пандемии. Далее Тимошенко возвращается со спа-отеля и снова в парламенте и на эфирах рассказывает о том, что надо защищать страну, а медицину и медиков вообще спасать, — написал в Фейсбук автор расследования Михаил Ткач.

Рада 7 мая рассматривала законопроекты № 3376 и № 3380 о социальной защите медицинских работников, в том числе об обязательном государственном страховании медиков на случай заражения или смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Депутаты поддержали проект закона № 3376−1, который определил размеры обязательного государственного страхования медработников.