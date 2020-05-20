Тимошенко прогуляла коронавірусне засідання Ради у спа-готелі — розслідування, фото — Схеми

https://racurs.ua/ua/n138459-tymoshenko-progulyala-koronavirusne-zasidannya-rady-u-spa-goteli-rozsliduvannya-video.html

Ракурс

Юлія Тимошенко 7 травня перебувала в п’ятизірковому спа-готелі у Львівській області. Цього дня вона мала працювати у Раді на позачерговому засіданні, на якому розглядали закони про соцзахист медиків, що борються з коронавірусом.

Лідер «Батьківщини» віддала перевагу курорту Edem Resort Medical & Spa. Цей заклад належить одному з фінансових донорів партії Ігорю Кривецькому. Саме його, а також нардепа Сергія Власенка вдалося зафіксувати разом з Тимошенко журналістам програми «Схеми: корупція в деталях».

Спа-готель чомусь працював під час карантину, а його власник 10 травня написав у Facebook, що журналісти намагалися потрапити на територію, щоб «записати замовний матеріал». В Edem Resort Medical & Spa сказали, що працює не весь готель, а тільки його медцентр. Але профільний заступник голови Львівської ОДА пояснив, що наявність ліцензії не знімає обов’язку виконувати карантинні обмеження.

Тимошенко не пояснила ЗМІ, чому перебувала у спа-готелі, а не в Раді.

Тимошенко в парламенті та на ефірах телеканалів розповідає про те що треба рятувати країну від коронавірусу, а медицина взагалі потребує першочергової допомоги. Далі вона їде у п’ятизірковий спа-готель під Львовом і не приходить на позачергове засідання парламенту, яке стосується захисту лікарів в період пандемії. Далі Тимошенко повертається зі спа-готелю і знову в парламенті і на ефірах розповідає про те що треба захищати країну, а медицину і медиків взагалі рятувати, — написав у Фейсбук автор розслідування Михайло Ткач.

Рада 7 травня розглядала законопроекти № 3376 і № 3380 про соціальний захист медичних працівників, у тому числі про обов’язкове державне страхування медиків на випадок зараження або смерті від коронавірусної інфекції COVID-19. Депутати підтримали проект закону № 3376−1 щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування медпрацівників.