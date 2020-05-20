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У червні в Україні буде два додаткових вихідних дні. Фото: LanTorg
У червні в Україні буде два додаткових вихідних дніhttps://racurs.ua/ua/n138460-u-chervni-v-ukrayini-bude-dva-dodatkovyh-vyhidnyh-dni.htmlРакурс
Додаткові вихідні дні отримають у червні 2020 року українці, які працюють у режимі п’ятиденного робочого тижня. Таким чином, у червні українці будуть працювати 20 днів, а 10 днів проведуть вдома.
Робочий графік на червень встановлений на підставі ст. 73 Кодексу законів про працю України.
Відповідно до закону, святковими днями є:
- 7 червня — Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня;
- 28 червня — День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.
Це означає, що у червні буде два періоди довгих вихідних по три дні кожен.
Як раніше писав «Ракурс», сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День банківських працівників. Це свято було введено в 2004 році. Також сьогодні відзначається День перекладача жестової мови, який було започатковано у 2009 році.
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