У червні в Україні буде два додаткових вихідних дні. Фото: LanTorg

https://racurs.ua/ua/n138460-u-chervni-v-ukrayini-bude-dva-dodatkovyh-vyhidnyh-dni.html

Ракурс

Додаткові вихідні дні отримають у червні 2020 року українці, які працюють у режимі п’ятиденного робочого тижня. Таким чином, у червні українці будуть працювати 20 днів, а 10 днів проведуть вдома.

Робочий графік на червень встановлений на підставі ст. 73 Кодексу законів про працю України.

Відповідно до закону, святковими днями є:

7 червня — Трійця (неділя), вихідним буде понеділок, 8 червня;

28 червня — День Конституції України (неділя), вихідним буде понеділок, 29 червня.

Це означає, що у червні буде два періоди довгих вихідних по три дні кожен.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День банківських працівників. Це свято було введено в 2004 році. Також сьогодні відзначається День перекладача жестової мови, який було започатковано у 2009 році.