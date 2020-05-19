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Ракурс
20 травня відзначають Всесвітній День метрології, фото: Pixnio

Завтра — Всесвітній День метрології та День банківських працівників

19 тра 2020, 21:00
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20 травня в Україні відзначають День банківських працівників. Це свято було запроваджене у 2004 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми.

Також на 20 травня в Україні припадає ще одне професійне свято — День перекладача жестової мови, запроваджене у 2009 році. Це свято покликане звернути увагу суспільства на проблеми людей з вадами слуху і глухих людей.

У світі 20 травня відзначають Всесвітній День метрології. Це свято було запроваджене у 1999 році, датою обрано день, в який у 1875 році представники 17 країн підписали метричну конвенцію — міжнародну угоду щодо забезпечення єдності метрологічних стандартів в різних державах.

Також на 20 травня припадає Всесвітній день травматолога.

За ініціативою ООН 20 травня також відзначається Всесвітній день бджіл. Мета запровадження цього свята — підвищити обізнаність про важливість бджіл та інших опилювачів рослин і допомогти вжити заходи для забезпечення виживання бджіл на користь усьому людству.

Традиційно 20 травня відзначається народне свято Купальниця. У цей день прийнято купатися і приймати будь-які водні процедури. Вважається, що цього дня будь-яка вода стає цілющою.



Народні прикмети:

  • роса швидко висихає - до дощу, якщо не висихає до полудня — до негоди;
  • якщо цього дня йде дощ — вересень буде теплим;
  • ранкова веселка — до дощової погоди, вечірня — до ясної;
  • якщо при заході сонце яскраво-червоного кольору — погода скоро зіпсується;
  • якщо Місяць у нічному червоного кольору — буде дощ;
  • якщо до Купальниці прилетіли стрижі та ластівки — рік буде щасливим.

Джерело: Ракурс


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