Хабар. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n138450-lvivski-mytnyky-pogorily-na-habari-foto.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні поки що не приносить результатів, на які розраховувало суспільство. Хабарництво процвітає на усіх рівнях влади. У Львові на хабарі погоріли головний інспектор Галицької митниці Державної митної служби України та митний брокер. Хабарників було затримано під час одержання неправомірної вигоди.

За версією Державного бюро розслідувань, схему одержання неправомірної вигоди налагодили правоохоронці спільно з митниками. За винагороду учасники корупційної схеми не створювали перешкод і прискорювали оформлення митних документів на експорт та імпорт товарів, повідомляє прес-служба ДБР.

Було встановлено, що 18 травня підозрювані безперешкодно пропустили через митний пост партію товарів на загальну суму 500 тис. грн. Після цього митник та його спільник були затримані під час отримання чергової частини хабара.

Було проведено санкціоновані обшуки за місцем роботи та за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків було вилучено документи, що свідчать про причетність митників до протиправної діяльності, а також грошові кошти у сумі понад 27 тис. дол. і майже 3 тис. євро, які, ймовірно, були отримані злочинним шляхом.

У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Як раніше писав «Ракурс», СБУ і ДБР затримали керівника Одеської митниці Михайла Грибанова. Йому інкримінують отримання хабара в сумі 1,8 тис. дол.