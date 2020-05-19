Олександр Клименко, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n138449-u-antykorupciynomu-sudi-nazvaly-prychynu-skasuvannya-zaochnogo-areshtu-eks-ministra-dohodiv.html

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Заочний арешт для колишнього міністра доходів та зборів часів президентства Віктора Януковича Олександра Клименка Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала, оскільки сторона обвинувачення не надала доказів, що його оголосили в міжнародний розшук.

Згідно з українським законодавством, призначення судом заочного арешту можливе лише в разі одночасного набуття такою особою статусу підозрюваного та оголошення її в міжнародний розшук. Про це йдеться у коментарі ВАКС щодо відповідного рішення суду, опублікованому на порталі «Судова влада України».

Рішення про заочний арешт Клименка 19 серпня 2019 року ухвалив Печерський райсуд Києва. У ВАКС його скасували 13 травня, мотивуючи це тим, що Печерський райсуд зробив помилковий висновок про те, що Клименко оголошений в міжнародний розшук.

У ВАКС зазначають, що прокурор військової прокуратури 10 червня 2019 року дійсно ухвалив постанову щодо оголошення Клименка у міжнародний розшук, проте сторона обвинувачення не надала доказів, які б свідчили про вчинення будь-яких дій, спрямованих на її реалізацію, таких як внесення відповідних відомостей до ЄРДР та надсилання запиту до Інтерполу.

У ВАКС наголошують, що рішення суду про скасування заочного арешту Клименка не позбавляє обвинувачення права повторно звернутися із відповідним клопотанням до слідчого судді в разі усунення цих недоліків. Також воно не є підставою для звільнення екс-міністра від кримінальної відповідальності чи закриття провадження.

Нагадаємо, Клименка підозрюють у причетності до схеми заволодіння державними коштами на загальну суму 3,1 млрд грн. Головна військова прокуратура Генпрокуратури досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні завершила 21 квітня 2017 року.