Александр Клименко, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n138449-v-antikorrupcionnom-sude-nazvali-prichinu-otmeny-zaochnogo-aresta-eks-ministra-dohodov-i-sborov.html

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Заочный арест для бывшего министра доходов и сборов времена президентства Виктора Януковича Александра Клименко Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила, поскольку сторона обвинения не предоставила доказательств, что его объявили в международный розыск.

Согласно украинскому законодательству, назначение судом заочного ареста возможно только в случае одновременного получения таким лицом статуса подозреваемого и объявления его в международный розыск. Об этом говорится в комментарии ВАКС относительно соответствующего решения суда, опубликованном на портале «Судебная власть Украины».

Решение о заочном аресте Клименко 19 августа 2019 года принял Печерский райсуд Киева. В ВАКС его отменили 13 мая, мотивируя это тем, что Печерский райсуд сделал ошибочный вывод о том, что Клименко объявлен в международный розыск.

В ВАКС отмечают, что прокурор военной прокуратуры 10 июня 2019 года действительно принял постановление об объявлении Клименко в международный розыск, однако сторона обвинения не предоставила доказательств, свидетельствующих о совершении каких-либо действий, направленных на его реализацию, таких как внесение соответствующих сведений в ЕРДР и отправка запроса в Интерпол.

В ВАКС отмечают, что решение суда об отмене заочного ареста Клименко не лишает обвинения права повторно обратиться с соответствующим ходатайством к следственному судье в случае устранения этих недостатков. Также оно не является основанием для освобождения экс-министра от уголовной ответственности или закрытия производства.

Напомним, Клименко подозревают в причастности к схеме завладения государственными средствами на общую сумму 3,1 млрд грн. Главная военная прокуратура Генпрокуратуры досудебное расследование в соответствующем уголовном производстве завершила 21 апреля 2017 года.