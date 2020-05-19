Взятка. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n138450-lvovskie-tamojenniki-pogoreli-na-vzyatke-foto.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине пока не приносит результатов, на которые рассчитывало общество. Взяточничество процветает на всех уровнях власти. Во Львове на взятке погорели главный инспектор Галицкой таможни Государственной таможенной службы Украины и таможенный брокер. Взяточники были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

По версии Государственного бюро расследований, схему получения неправомерной выгоды наладили правоохранители совместно с таможенниками. За вознаграждение участники коррупционной схемы не создавали препятствий и ускоряли оформление таможенных документов на экспорт и импорт товаров, сообщает пресс-служба ГБР.

Было установлено, что 18 мая подозреваемые беспрепятственно пропустили через таможенный пост партию товаров на общую сумму 500 тыс. грн. После этого таможенник и его сообщник были задержаны при получении очередной части взятки.

Были проведены санкционированные обыски по месту работы и по месту жительства фигурантов. Во время обысков были изъяты документы, свидетельствующие о причастности таможенников к противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме более 27 тыс. долл. и почти 3 тыс. евро, которые, вероятно, были получены преступным путем.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Как ранее писал «Ракурс», СБУ и ГБР задержали руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова. Ему инкриминируют получение взятки в сумме 1,8 тыс. долл.