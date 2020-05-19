20 мая отмечается Всемирный День метрологии, фото: Pixnio

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20 мая в Украине отмечают День банковских работников. Этот праздник был введен в 2004 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.

Также на 20 мая в Украине приходится еще один профессиональный праздник — День переводчика жестового языка, введенный в 2009 году. Этот праздник призван обратить внимание общества на проблемы глухих и глухих людей.

В мире 20 мая отмечается Всемирный День метрологии. Этот праздник был введен в 1999 году, датой избран день, в который в 1875 году представители 17 стран подписали метрическую конвенцию — международное соглашение по обеспечению единства метрологических стандартов в различных государствах.

Также на 20 мая приходится Всемирный день травматолога.

По инициативе ООН 20 мая также отмечается Всемирный день пчел. Цель введения этого праздника — повысить осведомленность о важности пчел и других опылителей растений и помочь принять меры для обеспечения выживания пчел на пользу всему человечеству.

Традиционно 20 мая отмечается народный праздник Купальница. В этот день принято купаться и принимать любые водные процедуры. Считается, что в этот день любая вода становится целебной.

Народные приметы: