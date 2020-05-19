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Ракурс
20 мая отмечается Всемирный День метрологии, фото: Pixnio

Завтра — Всемирный День метрологии и День банковских работников

19 мая 2020, 21:00
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20 мая в Украине отмечают День банковских работников. Этот праздник был введен в 2004 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы.

Также на 20 мая в Украине приходится еще один профессиональный праздник — День переводчика жестового языка, введенный в 2009 году. Этот праздник призван обратить внимание общества на проблемы глухих и глухих людей.

В мире 20 мая отмечается Всемирный День метрологии. Этот праздник был введен в 1999 году, датой избран день, в который в 1875 году представители 17 стран подписали метрическую конвенцию — международное соглашение по обеспечению единства метрологических стандартов в различных государствах.

Также на 20 мая приходится Всемирный день травматолога.

По инициативе ООН 20 мая также отмечается Всемирный день пчел. Цель введения этого праздника — повысить осведомленность о важности пчел и других опылителей растений и помочь принять меры для обеспечения выживания пчел на пользу всему человечеству.

Традиционно 20 мая отмечается народный праздник Купальница. В этот день принято купаться и принимать любые водные процедуры. Считается, что в этот день любая вода становится целебной.



Народные приметы:

  • роса быстро высыхает — к дождю, если не высыхает до полудня — к ненастью;
  • если в этот день идет дождь — сентябрь будет теплым;
  • утренняя радуга — к дождливой погоде, вечерняя — к ясной;
  • если при заходе солнце ярко-красного цвета — погода скоро испортится;
  • если Луна в ночном красного цвета — будет дождь;
  • если к Купальнице прилетели стрижи и ласточки — год будет счастливым.

Источник: Ракурс


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