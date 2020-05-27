Запуск SpaceX: NASA отправляет астронавтов на МКС, фото — NASA

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Ракурс

NASA запускает астронавтов на Международную космическую станцию. Миссия станет первым пилотируемым полетом для космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Даг Херли и Боб Бенкен стартуют в 23.33 с площадки в космическом центре имени Кеннеди.

После старта экипаж Crew Dragon проведет ручной летный тест и выйдет на связь с Землей, а первая ступень ракеты Falcon 9 должна приземлиться на баржу. В четверг в 18.39 корабль пристыкуется к американскому сегменту МКС. Там астронавты проведут от одного до нескольких месяцев, а затем вернутся на Землю на том же Crew Dragon.

Для возврата Херли и Бенкен используют капсулу Crew Dragon, которая должна будет приземлиться на побережье Флориды. Астронавты проведут в космосе до 110 дней, продолжительность миссии будет зависеть от того, когда будет готов следующий коммерческий запуск.

Запуск Crew Dragon станет знаковым для американской космонавтики по двум причинам: США впервые запустят астронавтов со своей территории с момента закрытия программы «Шаттл», а для SpaceX это будет первая пилотируемая миссия с момента основания 18 лет назад.

Кроме того, запуск является знаковым для частной космонавтики в целом — до этого ни одна коммерческая компания не запускала людей в космос. Компания Илона Маска нарушает и монополию России относительно космических запусков.

Новий корабль Crew Dragon вмещает больше людей, чем российские «Союзы», и значительно снижает стоимость запуска одного астронавта в космос (в частности, благодаря использованию многократной ракеты SpaceX Falcon 9).

Майский запуск Crew Dragon станет последним тестом для корабля SpaceX перед тем как NASA одобрит его для регулярной доставки астронавтов на МКС.