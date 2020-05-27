ДБР викликає Порошенка на допит. Фото: Pinterest

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Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, 29 травня має прийти до Державного бюро розслідувань (ДБР). Його повторно викликають відразу на два допити — у справі про контрабанду картин відомих художників і щодо переговорів з екс-віце-президентом США Джо Байденом.

Перший допит призначений на 11.00, другий — на 12.00. Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань на своїй сторінці в Facebook.

У повістках, опублікованих ДБР, зазначається, що в обох кримінальних провадженнях Порошенко проходить як свідок. Водночас явка на допит є обов’язковою.

Перше кримінальне провадження стосується контрабанди 43 картин відомих художників, які нібито потрапили на територію України з порушенням митних процедур. Друге провадження, яке розслідується ДБР, стосується так званих «плівок Порошенка-Байдена». Порошенка викликають як свідка «за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам».

Нагадаємо, це вже не вперше екс-президента викликають на допит. Минулого разу він повинен був прийти до ДБР 26 травня. Замість цього він пішов до столичного музею Гончара на відкриття виставки робіт художників. Як наслідок співробітники ДБР увірвалися до музею Гончара, виламавши двері.