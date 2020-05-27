ГБР вызывает Порошенко на допрос. Фото: Pinterest

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Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, 29 мая должен явиться в Государственно бюро расследований (ГБР). Его повторно вызывают сразу на два допроса — по делу о контрабанде картин известных художников и относительно переговоров с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Первый допрос назначен на 11.00, второй — на 12.00. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований на своей странице в Facebook.

В повестках, опубликованных ГБР, отмечается, что в обоих уголовных производствах Порошенко проходит как свидетель. При этом явка на допрос является обязательной.

Первое уголовное производство касается контрабанды 43 картин известных художников, которые якобы попали на территорию Украины с нарушением таможенных процедур. Второе производство, которое расследуется ГБР, касается так называемых «пленок Порошенко-Байдена». Порошенко вызывают в качестве свидетеля «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам».

Напомним, это уже не впервые экс-президента вызывают на допрос. В прошлый раз он должен был явиться в ГБР 26 мая. Вместо этого он пошел в столичный музей Гончара на открытие выставки работ художников. Впоследствии сотрудники ГБР ворвались в музей Гончара, выломав дверь.