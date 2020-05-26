ГБР сегодня ворвалось в музей Ивана Гончара, фото: пресс-служба музея Ивана Гончара

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Директор музея Ивана Гончара подал заявление в полицию о повреждении имущества, которое произошло сегодня во время прорыва в здание сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР).

В частности, следователи ГБР, пытаясь попасть в здание, взломали входную дверь. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Сотрудники ГБР также заблокировали вход в помещение и препятствовали попаданию туда директора музея. Впоследствии директор музея все же смог попасть в зал с выставкой.

ГБР сейчас описывает коллекцию.

Отмечается, что в музее сегодня проходила презентация для СМИ коллекции картин семьи пятого президента Петра Порошенко, которая должна быть открыта для посетителей после завершения в Украине карантина.

Позже произошло незаконное вторжение правоохранительных органов в здание музея. Без решения суда, — подчеркивают в пресс-службе музея.

Порошенко ГБР недавно вызвала в качестве свидетеля на допрос по делу о якобы сокрытии от таможенного контроля коллекции из 43 картин известных художников, который должен был состояться сегодня в 11.00. Порошенко на допрос не явился, вместо этого пошел в столичный музей Гончара на открытие выставки работ художников.

По информации, которая появилась в СМИ, ГБР проводит в музее следственные действия. Выставленные там картины фигурируют в деле, в котором Порошенко вызвали на допрос. Картины пока не изымают, только описывают.

Напомним, двери в музей Ивана Гончара сотрудники ГБР выломали примерно в 16.00.