Пандемия в Европе: в Испании объявлен 10-дневный траур, а в Италии празднуют завершение карантина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n138813-pandemiya-v-evrope-v-ispanii-obyavlen-10-dnevnyy-traur-a-v-italii-prazdnuut-zavershenie.htmlРакурс
Пандемия коронавируса унесла десятки тысяч жизней в Европе, а страны Европейского Союза продолжают оправляться от атаки COVID-19.
Власти Испании объявили в стране 10-дневный траур по жертвам коронавируса. Такого длительного траура в Испании не было с 1978 года, когда жертвами авиакатастрофыв Лос-Родеос стали сотни людей. По всей стране на зданиях и на военных кораблях будут приспущены флаги. Об этом сообщает 20minutos.
Премьер-министр Педро Санчес объявил в эту субботу, что со следующего вторника исполнительная власть утвердит официальную декларацию официального траура по всей стране в память о жертвах COVID-19, — пишет издание.
Тем временем в стране уже открылись парки, террасы баров и ресторанов, которые не работали два месяца. Жители Барселоны и Мадрида могут снова наслаждаться прогулками или посещать кафе.
В Италии тысячи граждан вышли на улицы праздновать окончание карантина. Это не понравилось властям и Рим уже грозится вернуть строгие ограничительные меры. По информации The Wall Street Journal, тысячи людей хлынули на пляжи и в парки, и последние дни заполонили бары и кафе. Граждане при этом игнорируют требования индивидуальной защиты и не соблюдают социальную дистанцию.
Мэры городов опасаются, что такое количество людей на улицах приведет к повторной вспышке. Политики уже угрожают восстановить ограничения на передвижение людей. Власти планируют нанять 60 тыс. безработных-волонтеров для надзора за соблюдением социального дистанцирования.
Напомним, Италия просит европейские краны смягчить карантин вплоть до открытия границ и возобновления свободного передвижения в странах ЕС. Рим предлагает открыться уже 15 июня.