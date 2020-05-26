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Пандемия в Европе. Фото: 112 Украина

Пандемия в Европе: в Испании объявлен 10-дневный траур, а в Италии празднуют завершение карантина (ВИДЕО)

26 мая 2020, 18:53
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Пандемия коронавируса унесла десятки тысяч жизней в Европе, а страны Европейского Союза продолжают оправляться от атаки COVID-19.

Власти Испании объявили в стране 10-дневный траур по жертвам коронавируса. Такого длительного траура в Испании не было с 1978 года, когда жертвами авиакатастрофыв Лос-Родеос стали сотни людей. По всей стране на зданиях и на военных кораблях будут приспущены флаги. Об этом сообщает 20minutos.

Премьер-министр Педро Санчес объявил в эту субботу, что со следующего вторника исполнительная власть утвердит официальную декларацию официального траура по всей стране в память о жертвах COVID-19, — пишет издание.

Тем временем в стране уже открылись парки, террасы баров и ресторанов, которые не работали два месяца. Жители Барселоны и Мадрида могут снова наслаждаться прогулками или посещать кафе.

В Италии тысячи граждан вышли на улицы праздновать окончание карантина. Это не понравилось властям и Рим уже грозится вернуть строгие ограничительные меры. По информации The Wall Street Journal, тысячи людей хлынули на пляжи и в парки, и последние дни заполонили бары и кафе. Граждане при этом игнорируют требования индивидуальной защиты и не соблюдают социальную дистанцию.



Мэры городов опасаются, что такое количество людей на улицах приведет к повторной вспышке. Политики уже угрожают восстановить ограничения на передвижение людей. Власти планируют нанять 60 тыс. безработных-волонтеров для надзора за соблюдением социального дистанцирования.

Напомним, Италия просит европейские краны смягчить карантин вплоть до открытия границ и возобновления свободного передвижения в странах ЕС. Рим предлагает открыться уже 15 июня.


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