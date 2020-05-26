Карантин в Европе: Италия просит открыть границы, сравнивая это с высадкой союзников в Нормандии, фото — need4trips.com

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Карантин в Европе Италия просит смягчить вплоть до открытия границ и восстановления свободного передвижения в странах Евросоюза. Рим предлагает открыться уже 15 июня.

Глава МИД Италии Луиджи ди Майо заявил, что страна работает над тем, чтобы «можно было всем вместе в Европе снова отправиться в путь 15 июня».

Для туризма это может стать своего рода европейским «Днем Д» — датой высадки войск стран антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году, — заявил глава ведомства в эфире телеканала Rai 1.

Он напомнил, что Германия намерена открыться 15 июня после карантина, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Ди Майо предложил всей Европе сделать это вместе.

Ди Майо рассказал, что Рим уже ведет переговоры с Австрией и некоторыми другими странами ЕС. Министр подтвердил, что Италия настроена против создания «туристических коридоров» после завершения острой фазы пандемии COVID-19.

Италия надеется на иностранный туризм и глава МИД отметил необходимость введения единообразных норм и правил во всех областях страны, «чтобы не дезориентировать иностранцев».

Все регионы должны давать однородные указания для туристов. Нам нужно, чтобы области не принимали разные решения, иначе туристы не будут знать, как им перемещаться из одного региона в другой, — сказал Ди Майо.

Напомним, что Италия откроет свои аэропорты с 3 июня. С этого дня планируют разрешить межрегиональные и международные перелеты.