Война на Донбассе. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n138765-spustya-dva-goda-sbu-ustanovila-boevikov-otvetstvennyh-za-gibel-dvuh-boycov-alfy-na-donbasse.html

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Война на Донбассе длится уже шесть лет, за это время оккупанты тысячи раз обстреливали украинских военных. Один из таких обстрелов произошел ровно два года назад, 26 мая 2018 года. Тогда на Донбассе в районе Бахмутской трассы погибли двое спецназовцев «Альфы», еще двое получили ранения.

Спустя два года Служба безопасности Украины (СБУ) решила отчитаться об успехах расследования этого инцидента. СБУ заявляет, что идентифицировала всех боевиков, причастных к тому обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным разведки, обстрел тогда совершили террористы одного из батальонов четвертой мотострелковой бригады так называемой народной милиции ЛНР. Этот батальон тогда возглавлял российский оккупант по кличке «Шумер». У него в подчинении было еще три боевика. Именно они атаковали украинских военных в районе Бахмутской трассы в 2018 году, используя артиллерийское вооружение.

По данным СБУ, также установлена причастность этой группы к обстрелам подразделений Вооруженных сил в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области. Главаря этой группировки и его подчиненных правоохранители обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (теракт) и ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд разрешил их задержать, им грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас они объявлены в розыск.

Отметим, 26 мая 2018 года на Донбассе погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Напомним, ранее в Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации ДНР.