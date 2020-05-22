На Харьковщине задержан боевик так называемой ДНР. Фото: ТАСС

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Ракурс

В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации ДНР.

Украинские оперативники установили, что житель Донецка является боевиком так называемой «1 АК ДНР», а также является членом экипажа танка террористов. Боевик нелегально приехал в Харьковскую область, чтобы навестить родственников, сообщает пресс-служба СБУ.

Факт приезда боевика на подконтрольную Украиной территорию зафиксировала контрразведка. Представитель террористической организации был задержан во время возвращения в так называемую ДНР, когда пытался пересечь границу с РФ.

Во время обыска у боевика был изъят военный билет так называемого «министерства обороны ДНР» с отметками о прохождении службы и закрепленном оружии, а также удостоверение члена фейкового «общественного движения Донецкой республики».

В ноутбуке и телефоне задержанного были обнаружены фото- и видеоматериалы, которые свидетельствовали о прохождении боевиком службы в танковом подразделении террористов, а также применении им оружия.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности). Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове СБУ задержала диверсанта так называемой ЛНР, который с 2014 года воевал на стороне боевиков. В незаконных вооруженных формированиях задержанный был командиром взвода в армейском корпусе ЛНР.