Вакцина от коронавируса: Жириновский предложил проводить испытания на заключенных, фото — НВ

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Вакцину от коронавируса должны испытывать люди, у которых есть для этого мотивация, например заключенные. Так считает скандальный лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский.

Сегодня в эфире канала «Россия 24» он предложил проводить испытания препарата именно на заключенных. По мнению политика, тем, кто согласится испытать вакцину, можно в два раза уменьшить срок пребывания за решеткой.

Жириновский утверждает, что на такое предложение откликнутся тысячи человек. Его также занесло в сторону будущих выборов президента.

Пожалуйста, давайте мне пост президента в 2024 году и я готов тестировать вакцину. Пусть каждый год на мне испытывают какие-либо лекарства, — сказал политик.

Впоследствии член Совета по прaв человека при президенте России Александр Брод раскритиковал предложение Жириновского, назвав его идеи «насмешкой над людьми».

У нас осужденные — не подопытные кролики, над которыми можно проводить эксперименты. Мы отошли от практики ГУЛАГа, когда заключенные воспринимались как бесплатные рабы, которых можно было бросать на строительства, прокладку дорог, освоение тундры, на те работы, после которых люди становились инвалидами или устилали дорогу своими костями, — прокомментировал юрист планы Жириновского.

Ранее российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии проверили на себе вакцину, которую разработали. Отрицательных и побочных эффектов после применения они не нашли. Число сотрудников, которые ввели себе вакцину, в медучреждении не называли.