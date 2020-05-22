Антикоррупционный суд. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138634-antikorrupcionnyy-sud-naznachil-pochti-1-mln-grn-zaloga-eks-nardepu.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине не приобрела тех масштабов, на которые рассчитывало общество после избрания нового президента. Высший антикоррупционный суд сегодня, 22 мая, частично удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины и избрал меру пресечения для бывшего нардепа VIII созыва Станислава Березкина в виде залога в сумме 937,5 тыс. грн.

Кроме того, бывший нардеп должен сообщать детективам, прокурорам или суду об изменении своего места жительства и места работы, обязан воздерживаться от общения со свидетелями и сдать на хранение детективам НАБУ свой заграничный паспорт и другие документы, позволяющие выезжать из страны, сообщает Судебная власть Украины.

Экс-нардепа Березкина подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью).

По мнению следствия, Березкин незаконно получил из бюджета компенсацию за аренду жилья в ГП «Гостиничный комплекс «Киев» в сумме более 937 тыс. грн.

Как ранее писал «Ракурс», Березкина подозревают в причастности к хищению из «Ощадбанка» 20 млн долл. В октябре 2019 года Антикоррупционный суд избрал бывшему нардепу меру пресечения в виде залога в сумме 15 млн грн.