Ракетный катер «Шуя». Фото: Известия

https://racurs.ua/n127629-v-sevastopole-zagorelsya-voennyy-raketnyy-kater-okkupantov.html

Ракурс

В оккупированном Россией Крыму 3 октября загорелся военный ракетный катер «Шуя».

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Корабль был пришвартован на ремонт в порту Севастополя. Произошло возгорание в моторном отсеке из-за запуска механизма. Пожар локализовали, в результате ЧП никто не пострадал. Весь экипаж из 46 человек эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа Российской Федерации.

Российские военные заявили, что пожар не нанес ущерб ракетному катеру. Он стоял на ремонте без вооружения.

Как известно, Р-71 «Шуя» — большой ракетный катер проекта 12417. Он предназначен для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника, усиления ПВО групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от самолетов и вертолетов, которые летят на низкой высоте. Катер предназначен для прикрытия этих групп от атак легких сил противника.

Напомним, 29 мая возник пожар на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве. Оказалось, что загорелся пришвартованный корабль, который находился на ремонте. Пожар возник, поскольку загорелась электропроводка.