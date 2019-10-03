Ракетний катер «Шуя». Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n127629-u-sevastopoli-zagorivsya-viyskovyy-raketnyy-kater-okupantiv.html

Ракурс

В окупованому Росією Криму 3 жовтня загорівся військовий ракетний катер «Шуя».

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Корабель був пришвартований на ремонт у порту Севастополя. Сталося загоряння в моторному відсіку через запуск механізму. Пожежу локалізували, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Весь екіпаж із 46 осіб евакуювали. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Південного військового округу Російської Федерації.

Російські військові заявили, що пожежа не завдала збитків ракетному катеру. Він стояв на ремонті без озброєння.

Як відомо, Р-71 «Шуя» — великий ракетний катер проекту 12417. Він призначений для знищення бойових кораблів, транспортів та десантних засобів противника, посилення протиповітряної оборони груп кораблів, транспортів, ракетних і торпедних катерів від літаків та вертольотів, які летять на низькій висоті. Катер також призначений для прикриття цих груп від атак легких сил противника.

Нагадаємо, 29 травня виникла пожежа на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» у Києві. Виявилося, що загорівся пришвартований корабель, який перебував на ремонті. Пожежа виникла, оскільки загорілася електропроводка.