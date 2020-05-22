Вспышка коронавируса на Киевщине: в пансионате для престарелых заболел каждый третий, фото — Pixabay

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Ракурс

Вспышку коронавируса зафиксировали в частном пансионате под Киевом. Из 23 человек, живших и работавших в заведении, болезнь обнаружили у восьми человек.

Офис омбудсмена Украины сообщил, что в учреждении находятся 19 подопечных и четверо сотрудников дома престарелых. Пансионат в селе Зазимье закрыт для посетителей и уже более месяца работает в условиях изоляции.

Медицинскими масками и дезинфицирующими средствами заведение обеспечено, но персонал не имел изоляционных костюмов для персонала. Подопечные и сотрудники проверялись на коронавирус быстротестами, дважды ПЦР-анализы сдавали трое медработников.

Между тем сегодня Киевская областная комиссия по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций подтвердила нецелесообразность смягчения карантина, введенного ранее в области. И.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин в видеообращении заявил, что пока в регионе сохраняется запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, в том числе между населенными пунктами области.

По словам Володина, продление карантина означает, что еще рано открывать детские сады и другие учебные учреждения, развлекательные центры, кинотеатры, спортзалы и другие места с большим скоплением людей в помещениях. Сохранится и «масочный режим» в общественных местах, ​​другие карантинные правила.

Вчера «Ракурс» сообщал о вспышке COVID-19 в пансионате в Ровенской области, а также в психбольнице на Волыни. Ранее источники массовых заболеваний выявлялись на Закарпатье и в Киеве.