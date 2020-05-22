Обличитель брата Ермака требует возбудить дело по поводу шантажа Зеленского, скриншот видео

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Ракурс

«Пленки Ермака» могут стать предметом еще одного расследования Офиса генпрокурора. Нардеп из «Слуги народа» Гео Лерос сообщил, что его адвокаты передали в ведомство Ирины Венедиктовой заявление о совершении нескольких преступлений должностными лицами ОП.

Речь идет о заявлениях президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции 20 мая. Глава государства сообщил, что ему известно, кто записывал брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Лерос требует возбудить уголовные производства по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), ст. 367 (служебная халатность), ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины.

Сегодня я написал заявление о преступлении, о котором заявил президент на пресс-конференции. Если правоохранители не внесут сведения о преступлении в ЕДРД, буду добиваться этого через суд, — написал Лерос в Фейсбук.

Нардеп считает, что в Офисе президента не отреагировали должным образом на шантаж главы государства. В частности, он спрашивает, сообщал ли ОП и сам президент в правоохранительные органы о том, что кто-то якобы незаконно записывал брата Ермака, чтобы шантажировать Зеленского? Лерос хочет знать, какие действия власти провели, чтобы прекратить шантаж и произошла ли на Банковой внутренняя проверка намерений неизвестных шантажировать «пленками Ермака» президента.

Напомним, что Зеленский 20 мая отвечал на вопросы украинских СМИ. Он назвал дело Ермака «пустым» и заявил, что знает, «кто проводил эти записи».

Президент пояснил, что скандал возник из-за того, что были люди, которые намеревались «его шантажировать лично». Зеленский несколько раз подряд назвал обнародованные «пленки Ермака» пустыми, а дело — грязным. Президент тогда заверил, что ни один человек, о котором говорилось в записях, не был назначен на госдолжности.