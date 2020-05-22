Плівки Єрмака: нардеп Лерос вимагає порушити справу щодо шантажу Зеленського, скріншот відео

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Ракурс

Корупція в Офісі президента може стати предметом розслідування Офісу генпрокурора. Нардеп зі «Слуги народу» Гео Лерос повідомив, що його адвокати передали у відомство Ірини Венедіктової заяву про скоєння кількох злочинів посадовцями ОП.

Йдеться про заяви президента Володимира Зеленського під час прес-конференції 20 травня. Глава держави заявив, що йому відомо хто записував брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Лерос вимагає в Офісу генерального прокурора відкрити кримінальні провадження за ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), ст. 367 (службова недбалість), ст. 396 (приховування злочину) КК України.

Сьогодні я написав заяву про злочин, про який заявив президент на прес-конференції. Якщо правоохоронці не внесуть відомості про злочин в ЄРДР, буду домагатися цього через суд, — написав Лерос у Фейсбук.

Нардеп вважає, що в Офісі президента не відреагували належним чином на шантаж глави держави. Зокрема, він запитує, чи повідомляв ОП і сам арезидент правоохоронні органи про те, що хтось начебто незаконно записував брата Єрмака, щоб шантажувати Зеленського? Лерос хоче знати, які дії влада здійснила, щоб припинити шантаж і чи відбулася на Банковій внутрішня перевірка щодо наміру невідомих осіб шантажувати «плівками Єрмака» президента.

Нагадаємо, що Зеленський 20 травня відповідав на питання українських ЗМІ. Він назвав справу Єрмака «порожньою» і заявив, що знає, «хто проводив ці записи».

Президент пояснив, що скандал виник через те, що були люди, які мали намір «його шантажувати особисто». Зеленський кілька разів поспіль назвав оприлюднені «плівки Єрмака» порожніми, а справу — брудною.

Президент тоді запевнив, що жодна людина, про яку йшлося у записах, не була призначена на держпосади.