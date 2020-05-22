Верховний суд. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n138631-u-verhovnomu-sudi-vidstoronyly-suddu-serduka-stala-vidoma-prychyna.html

Ракурс

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Валентин Сердюк відсторонений від здійснення правосуддя. До такої дисциплінарної відповідальності суддю притягнуто Першою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя, яка внесла подання на звільнення Сердюка.

Підставою для винесення такого рішення стала скарга заступника голови правління Центру політико-правових реформ, члена Громадської ради доброчесності Романа Куйбіди, повідомляє Вища рада правосуддя.

Як відомо, 2 березня минулого року патрульні поліцейські в Києві склали на суддю Сердюка адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. На той час Сердюк був заступником керівника апарату ВС та претендував на посаду судді ВС.

Дарницький районний суд Києва 17 травня 2019 року визнав Сердюка винним у скоєнні правопорушення. Суддя був позбавлений на рік прав на керування транспортним засобом, а також був оштрафований на суму 10 тис. 200 грн.

Сердюк оскаржував це рішення у Київському апеляційному суді, але 22 липня 2019 року рішення суду першої інстанції було залишено в силі. Сердюк свою провину визнавати відмовився.

Під час судових засідань Сердюк неодноразово давав некоректні свідчення. Це і стало головною причиною розгляду його справи Першою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя.

Як раніше писав «Ракурс», Вища рада правосуддя отримала подання від Генеральної прокуратури щодо відсторонення від посад двох суддів Окружного адміністративного суду Києва та судді Одеського суду.