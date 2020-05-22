Верховный суд. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n138631-v-verhovnom-sude-otstranili-sudu-serduka-stala-izvestna-prichina.html

Ракурс

Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентин Сердюк отстранен от осуществления правосудия. К такой дисциплинарной ответственности судья привлечен Первой дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия, которая внесла представление на увольнение Сердюка.

Основанием для вынесения такого решения стала жалоба заместителя главы правления Центра политико-правовых реформ, члена Общественного совета добропорядочности Романа Куйбиды, сообщает Высший совет правосудия.

Как известно, 2 марта прошлого года патрульные полицейские в Киеве составили на судью Сердюка административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В то время Сердюк являлся заместителем руководителя аппарата ВС и претендовал на должность судьи ВС.

Дарницкий районный суд Киева 17 мая 2019 года признал Сердюка виновным в совершении правонарушения. Судья был лишен на год прав на управление транспортным средством, а также был оштрафован на сумму 10 тыс. 200 грн.

Сердюк оспаривал данное решение в Киевском апелляционном суде, но 22 июля 2019 года решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Сердюк свою вину признавать отказался.

Во время судебных заседаний Сердюк неоднократно давал некорректные показания. Это и стало главной причиной рассмотрения его дела Первой дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия.

Как ранее писал «Ракурс», Высший совет правосудия получил представление от Генеральной прокуратуры об отстранении от должностей двух судей Окружного административного суда Киева и судьи Одесского суда.