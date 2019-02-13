ВСП отстранил от работы судью, который рассматривал дело Януковича. Фото: Слово и Дело

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Судья Оболонского районного суда Украины, который рассматривал дело Януковича, был отстранен от работы на полгода.

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение отстранить сроком на шесть месяцев от работы судью Константина Васалатия, входившего в состав коллегии, которая рассматривала дело о госизмене Януковича, сообщает пресс-служба совета.

Отмечается, что Васалатия привлекли к дисциплинарной ответственности и лишили доплат к должностному окладу судьи.

Также ВСП обязал судью пройти курс повышения квалификации в Национальной школе судей. Васалатий должен пройти курс по применению гражданского процессуального законодательства и судейской этики. По окончании курса он должен будет пройти квалификационное оценивание и подтвердить способность осуществлять правосудие.

Ранее сообщалось, что защита Януковича обвинила в преступлениях высшее руководство государства и всех, кто занимался делом президента. Соответствующее заявление подали в Государственное бюро расследований 5 февраля.