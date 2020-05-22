Спалах коронавірусу на Київщині: в пансіонаті для літніх людей захворів кожний третій,

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Ракурс

Спалах коронавірусу зафіксували у приватному пансіонаті під Києвом. З 23 осіб, які жили і працювали в закладі, хворобу виявили у вісьмох осіб.

Офіс омбудсмена України сьогодні повідомив, що в закладі перебувають 19 підопічних та четверо співробітників будинку для літніх людей. Пансіонат в селі Зазим’я закритий для відвідувачів і вже понад місяць функціонує в умовах ізоляції.

Медичними масками та дезінфікуючими засобами заклад забезпечений, але персонал не мав ізоляційних костюмів для персоналу. Підопічні і співробітники перевірялися на коронавірус швидко тестами, двічі ПЛР-аналізи здавали троє медпрацівників.

Тим часом сьогодні Київська обласна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтвердила недоцільність пом’якшення карантинних обмежень, запроваджених раніше в області. В.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час відеозвернення заявив, що поки в регіоні зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, в тому числі між населеними пунктами області.

За словами Володіна, продовження карантину означає, що ще рано відкривати дитячі садки та інші навчальні установи, розважальні центри, кінотеатри, спортзали та інші місця з великим скупченням людей в приміщеннях. Збережеться й «масковий режим» в громадських місцях та інші карантинні правила.

Учора «Ракурс» повідомляв про спалах COVID-19 в пансіонаті на Рівненщині, а також в психлікарні на Волині. Раніше джерела масових захворювань виявлялися на Закарпатті та в Києві.