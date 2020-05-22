Антикорупційний суд. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n138634-antykorupciynyy-sud-pryznachyv-eks-nardepu-mayje-1-mln-grn-zastavy.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні не набула тих масштабів, на які розраховувало суспільство після обрання нового президента. Вищий антикорупційний суд сьогодні, 22 травня, частково задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро України і обрав запобіжний захід для колишнього нардепа VIII скликання Станіслава Березкіна у виді застави в сумі 937,5 тис. грн.

Крім того, колишній нардеп повинен повідомляти детективам, прокурорам або суду про зміну свого місця проживання та місця роботи, зобов’язаний утримуватися від спілкування зі свідками та здати на зберігання детективам НАБУ свій закордонний паспорт та інші документи, що дозволяють виїжджати з країни, повідомляє Судова влада України.

Екс-нардепа Березкіна підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою).

На думку слідства, Березкін незаконно отримав із бюджету компенсацію за оренду житла в ДП «Готельний комплекс «Київ» у сумі понад 937 тис. грн.

Як раніше писав «Ракурс», Березкіна підозрюють у причетності до розкрадання із «Ощадбанку» 20 млн дол. У жовтні 2019 року Антикорупційний суд обрав колишньому нардепу запобіжний захід у виді застави в сумі 15 млн грн.