Ученые тестировали вакцину на макаках. Фото: eadaily.com

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Вакцину от китайского коронавируса SARS-CoV-2 успешно протестировали американские ученые.

Ученые Гарвардской медицинской школы тестировали прототипы лекарств на макаках-резусах, которые обзавелись иммунитетом к вирусу. Оказалось, что привитые приматы, переболевшие коронавирусом, были защищены от повторного заражения. Научное исследование было опубликовано в журнале Science.

Команда исследователей провела два исследования и в первое показало, что шесть потенциальных ДНК-вакцин, которые являют собой генетическую конструкцию, индуцировали реакцию со стороны нейтрализующих антител и защищали от SARS-CoV-2 макак-резусов. Такая вакцина способствовала синтезу s-белка, который находится на поверхности вируса и отвечает за связь с рецептором клетки-хозяина и за проникновение вируса в клетку.

В целом ученые иммунизировали 25 обезьян и 10 приматов получили вакцину-плацебо. Через три недели животных полноценно заразили коронавирусом. Оказалось, что у обезьян, получивших настоящую вакцину, наблюдалось снижение вирусной нагрузки. Еще у восьми животных инфекцию совсем не удалось обнаружить.

Второе исследование доказало, что в девяти обезьян, которым удалось вылечиться после заражения, появился естественный иммунитет. Он обеспечил организмы животных антителами к данному типу инфекции, что исключает повторное заражение.

Напомним, недавно руководитель отдела вакцин Европейского агентства по медицине (EMA) Марко Кавалери заявлял, что вакцина от COVID-19 может появиться у не ранее 2021 года. Он считает, что пройдет не менее 12 месяцев, пока появятся необходимые лекарства.