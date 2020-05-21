Вчені тестували вакцину на макаках. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n138579-amerykanski-vcheni-vidzvituvaly-pro-uspishne-vyprobuvannya-vakcyny-vid-koronavirusu.html

Ракурс

Вакцину від китайського коронавірусу SARS-CoV-2 успішно протестували американські вчені.

Науковці Гарвардської медичної школи тестували прототипи ліків на макаках-резусах, які обзавелися імунітетом до вірусу. Виявилося, що щеплені примати, які перехворіли коронавірусом, були захищені від повторного зараження. Наукове дослідження було опубліковане в журналі Science.

Команда дослідників провела два дослідження і у перше показало, що шість потенційних ДНК-вакцин, які являють собою генетичну конструкцію, індукували реакцію з боку нейтралізуючих антитіл і захищали від SARS-CoV-2 макак-резусів. Така вакцина сприяла синтезу s-білка, який знаходиться на поверхні вірусу і відповідає за зв’язування з рецептором клітини-господаря і за проникнення вірусу в клітину.

Загалом вчені імунізували 25 мавп і 10 приматів отримали вакцину-плацебо. Через три тижні тварин повноцінно заразили коронавірусом. Виявилося, що у мавп, які отримали справжню вакцину, спостерігалося зниження вірусного навантаження. Ще у восьми тварин інфекцію зовсім не вдалося виявити.

Друге дослідження довело, що у дев’яти мавп, яким вдалося вилікуватися після зараження, з’явився природний імунітет. Він забезпечив організми тварин антитілами до даного типу інфекції, що унеможливлює повторне зараження.

Нагадаємо, нещодавно керівник відділу вакцин Європейського агентства з медицини (EMA) Марко Кавалері заявляв, що вакцина від COVID-19 може з’явитися у не раніше 2021 року. Вінвважає, що пройде не менше 12 місяців, поки з’являться необхідні ліки.