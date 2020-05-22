Жириновський запропонував випробувати вакцину від коронавірусу на в’язнях, фото — НВ

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Вакцину від коронавірусу повинні випробувати люди, у яких є для цього мотивація, наприклад в’язні. Так вважає скандальний лідер російської ЛДПР Володимир Жириновський.

Сьогодні в ефірі каналу «Росія 24» він запропонував проводити випробування препарату саме на ув’язнених. На думку політика, тим, хто погодиться випробувати вакцину, можна у два рази зменшити термін перебування за ґратами.

Жириновський переконує, що на таку пропозицію відгукнуться тисячі людей. Його також занесло у сторону майбутніх виборів президента.

Будь ласка, давайте мені посаду президента в 2024 році і я готовий тестувати вакцину. Нехай щороку на мені випробовують будь-які ліки, — сказав політик.

Згодом член Ради з прaв людини при президенті Росії Олександр Брод розкритикував пропозицію Жириновського, назвавши його ідеї «насмішкою над людьми».

У нас засуджені — не піддослідні кролики, над якими можна проводити експерименти. Ми відійшли від практики ГУЛАГу, коли ув’язнені сприймалися як безкоштовні раби, яких можна було кидати на будівництва, прокладання доріг, освоєння тундри, на ті роботи, після яких люди ставали інвалідами або вистилали дорогу своїми кістками, — прокоментував юрист плани Жириновського.

Раніше російські вчені з НДІ епідеміології та мікробіології перевірили на собі вакцину, яку розробили. Негативних і побічних ефектів після застосування вони не виявили. Кількість працівників, які ввели собі вакцину, у медзакладі не називали.