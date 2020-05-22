На Харківщині затримано бойовика так званої ДНР. Фото: ТАСС

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Ракурс

У Харківській області співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації ДНР.

Українські оперативники встановили, що житель Донецька є бойовиком так званої «1 АК ДНР», а також є членом екіпажу танка терористів. Бойовик нелегально приїхав до Харківської області, щоб відвідати родичів, повідомляє прес-служба СБУ.

Факт приїзду бойовика на підконтрольну Україною територію зафіксувала контррозвідка. Представник терористичної організації був затриманий під час повернення до так званої ДНР, коли намагався перетнути кордон із РФ.

Під час обшуку у бойовика було вилучено військовий квиток так званого «міністерства оборони ДНР» із відмітками про проходження служби і закріплену зброю, а також посвідчення члена фейкового «громадського руху Донецької республіки».

У ноутбуці та телефоні затриманого були виявлені фото- і відеоматеріали, які свідчили про проходження бойовиком служби у танковому підрозділі терористів, а також застосування ним зброї.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їхній діяльності). Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, а також обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові СБУ затримала диверсанта так званої ЛНР, який із 2014 року воював на боці бойовиків. У незаконних збройних формуваннях затриманий був командиром взводу в армійському корпусі ЛНР.