Війна на Донбасі. Фото: Укрінформ

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Війна на Донбасі триває вже шість років, за цей час окупанти тисячі разів обстрілювали українських військових. Один із таких обстрілів стався рівно два роки тому, 26 травня 2018 року. Тоді на Донбасі в районі Бахмутської траси загинули двоє спецназівців «Альфи», ще двоє отримали поранення.

Через два роки Служба безпеки України (СБУ) вирішила відзвітувати про успіхи розслідування цього інциденту. СБУ заявляє, що ідентифікувала всіх бойовиків, причетних до того обстрілу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними розвідки, обстріл тоді здійснили терористи одного з батальйонів четвертої мотострілецької бригади так званої народної міліції ЛНР. Цей батальйон тоді очолював російський окупант на прізвисько «Шумер». У нього в підпорядкуванні було ще троє бойовиків. Саме вони атакували українських військових в районі Бахмутської траси в 2018 році, використовуючи артилерійське озброєння.

За даними СБУ, також встановлена ​​причетність цієї групи до обстрілу підрозділів Збройних сил в Новоайдарському та Слов’яносербському районах Луганської області. Ватажка цього угруповання і його підлеглих правоохоронці звинуватили у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (теракт) і ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд дозволив їх затримати, бойовикам загрожує до 15 років в’язниці. Зараз вони оголошені в розшук.

Зазначимо, 26 травня 2018 року на Донбасі загинули підполковник Руслан Муляр і прапорщик Юрій Журавльов.

Нагадаємо, раніше в Харківській області співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації ДНР.