Медики шукають вакцину від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138764-vakcynu-vid-koronavirusu-testuut-na-ludyah-v-avstraliyi.html

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В Австралії почалося тестування на людях вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2.

Експериментальне тестування вакцини під назвою NVX-CoV2373 на людях здійснює американська біотехнологічна компанія Novavax. У першій фазі випробувань беруть участь 131 житель Мельбурна та Брісбена, повідомляє ABC News.

Наразі дослідники перевіряють безпечність цієї вакцини. На наступному етапі вивчатиметься ефективність вакцини на ранніх стадіях.

Результати першої фази очікуються в липні. У другому етапі мають взяти участь тисячі людей у декількох країнах.

Раніше вакцину перевіряли на тваринах. Результати дослідження показали, що вона є ефективною проти коронавірусу, якщо її вводити в невеликих дозах.

Після завершення випробувань на людях компанія сподівається запустити масове виробництво цієї вакцини. У Novavax розраховують, що це відбудеться вже в цьому році.

Розробка різних варіантів вакцин від коронавірусу наразі ведеться багатьма компаніями та медичними інститутами. Так, нещодавно американські вчені з Гарвардської медичної школи заявили про проведення успішного тестування вакцини від коронавірусу на макаках-резусах.