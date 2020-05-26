Шашлик засмажили на Вічному вогні у Кронштадті, фото — Росбалт

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Ракурс

Акт вандалізму стався у Росії на меморіалі жертв Другої світової війни. У Кронштадті Ленінградської області невідомі засмажили шашлик на Вічному вогні.

Фото і відео інциденту згодом з’явилися в соцмережах. На одному з фото біля Вічного вогню на Якірній площі Кронштадту лежать шампури і порожня упаковка від ковбасок для смаження.

Камери відеоспостереження зафіксували, що приблизно опівночі до меморіалу під’їхали люди на автомобілі Skoda і почали готувати їжу на полум’ї.

Вандалів тепер розшукують, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Це не перший такий випадок у Росії за останній час. У березні школярі влаштували шашлик на Вічному вогні в Махачкалі, а у відповідь на зауваження перехожих танцювали лезгинку.

Суд в Уссурійську Приморського краю засудив двох місцевих жителів до двох років колонії-поселення за те, що вони погасили Вічний вогонь, засипавши його землею.

В Україні шукають дівчат, які на початку травня смажили сосиски на Вічному вогні у Білій Церкві. Дівчата поводилися зухвало і на зауваження не реагували.