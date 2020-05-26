Шашлык зажарили на Вечном огне в Крондштата, фото — Росбалт

https://racurs.ua/n138763-shashlyk-zajarili-na-vechnom-ogne-v-kronshtadte-foto-video.html

Ракурс

Акт вандализма произошел в России на мемориале жертв Второй мировой войны. В Кронштадте Ленинградской области неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне.

Фото и видео инцидента появились в соцсетях. На одном из фото у Вечного огня на Якорной площади Кронштадта лежат шампуры и пустая упаковка от колбасок для жарки.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что около полуночи к мемориалу подъехали люди на автомобиле Skoda и начали готовить пищу на огне.

Вандалов теперь разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первый подобный случай в России за последнее время. В марте школьники устроили шашлык на Вечном огне в Махачкале, а в ответ на замечания прохожих танцевали лезгинку.

Суд в Уссурийске Приморского края приговорил двух местных жителей к двум годам колонии-поселения за то, что они погасили Вечный огонь, засыпав его землей.

В Украине ищут девушек, которые в начале мая жарили сосиски на Вечном огне в Белой Церкви. Девушки вели себя вызывающе и на замечания не реагировали.