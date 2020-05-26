Медики ищут вакцину от коронавируса

https://racurs.ua/n138764-vakcinu-ot-koronavirusa-testiruut-na-ludyah-v-avstralii.html

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В Австралии началось тестирование на людях вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2.

Экспериментальное тестирование вакцины под названием NVX-CoV2373 на людях осуществляет американская биотехнологическая компания Novavax. В первой фазе испытаний принимают участие 131 житель Мельбурна и Брисбена, сообщает ABC News.

Сейчас исследователи проверяют безопасность этой вакцины. На следующем этапе будет изучаться эффективность вакцины на ранних стадиях.

Результаты первой фазы ожидаются в июле. Во втором этапе должны принять участие тысячи людей в нескольких странах.

Ранее вакцину проверяли на животных. Результаты исследования показали, что она является эффективной против коронавируса, если ее вводить в небольших дозах.

После завершения испытаний на людях компания надеется запустить массовое производство этой вакцины. В Novavax рассчитывают, что это произойдет уже в этом году.

Разработка различных вариантов вакцин от коронавируса в настоящее время ведется многими компаниями и медицинскими институтами. Так, недавно американские ученые из Гарвардской медицинской школы заявили о проведении успешного тестирования вакцины от коронавируса на макаках-резусах.