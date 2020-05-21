Италия откроет все аэропорты. Фото: pikist.com

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Италия откроет свои аэропорты с 3 июня. С этого дня планируют разрешить межрегиональные и международные перелеты.

Ожидается, что с 3 июня возобновит полноценную работу и общественный транспорт. Ранее правительство страны разрешило посещать Италию туристам из Евросоюза, а после пересечения границы иностранцы не будут вынуждены проходить двухнедельный карантин. Об этом заявила заместитель министра транспорта Италии Паола Де Мишеле, сообщает Rai News.

С 3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, — отметила чиновник.





С 1 июля международные рейсы запустят и в Греции, в которой с 15 июня начнется туристический сезон. Как пишет Associated Press со ссылкой на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, туристы будут проходить выборочное тестирование на коронавирус. Список стран, с которыми возобновится авиасообщение объявят до конца мая. Ожидается, что с 15 июня заработает международный аэропорт Афин, а прямые рейсы в другие аэропорты страны возобновятся 1 июля.

Ранее сообщалось, что туристический сезон в Турции в 2020 году откроют с середины июня. В страну будут впускать отдыхающих из определенных стран. Первыми в Турции ждут туристов из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран.