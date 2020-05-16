Отдых в Турции. Фото: pexels.com

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Туристический сезон в Турции в 2020 году не отменят, летом страна ожидает на прибытие иностранных туристов.

Международный туризм планируют восстановить с середины июня. В страну будут пускать отдыхающих из определенных стран. Об этом 16 июня заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала «Эн-ти-Ви», передает «Газета.ru».

С середины июня мы думаем, что восстановится международный туризм из определенных стран, — отметил он.

Первыми в Турции ждут туристов из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран. Кроме того, уже с 28 мая в Турции планируют разрешить внутренний туризм.

Как известно, в Турции коронавирусом заразились 146 тыс. лиц. От COVID-19 умерли 4 тыс. человек, выздоровели 106 тыс. больных.

Напомним, пандемия китайского коронавируса ударила и по туристической сфере. В апреле в Турции заявили, что решили отказаться от «шведских столов». Отныне предпочтение будет отдаваться системе питания a la carte, предусматривающий заказ по меню. Таким образом гостиницы сэкономят расходы на продукты и уменьшат количество отходов.

Ранее сообщалось, что Турция с 1 января 2020 года ввела новый налог для туристов, размер которого составляет 2% от стоимости гостиничного номера.