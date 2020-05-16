Рыба групер. Фото: anapet.info

https://racurs.ua/n138302-ryby-nachali-depressirovat-iz-za-pandemii-koronavirusa-uchenye.html

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Пандемия коронавируса сказалась и на некоторых видах рыб.

Австралийские морские биологи увидели, что в период пандемии COVID-19 некоторым местным представителям крупных видов рыб не хватает общения с людьми. Они начали вести себя немного странно, похоже, что впали в депрессию. Об этом заявил биолог и сотрудник аквариума в австралийском городе Кэрнс Пол Бернс, сообщает «Популярная механика» со ссылкой на ABC News.

По его словам, «скучает» большой индоокеанский групер по прозвищу Чанг. Несколько недель рыбина находится в парализованном состоянии.

Состояние, похожее на депрессию, наблюдается и у рыбы-наполеона Уолли, которая живет у большого барьерного рифа в районе Кэрнса. Раньше Уолли была звездой соцсетей, поскольку на нее приходили посмотреть многие туристы. Сейчас ее изредка посещают только местные жители.

Много людей не понимают, что рыбы могут смотреть за пределы аквариума и видеть людей. Они действительно получают удовольствие от общения, — отмечает Бернс.





Морской биолог Ричард Фитцпатрик из университета Джеймса Кука утверждает, что рыбы способны формировать социальные связи с людьми, находясь как в неволе, так и среди дикой природы. Они понимают, что раньше люди приходили их кормить и теперь они не могут понять, почему отсутствуют посетители.

Напомним, рыбак-любитель из американского города Келливилл Джастин Хэмлин в озере Кистон в штате Оклахома выловил 71-килограммового веслоноса.