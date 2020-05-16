Стрельба произошла в Канаде. Фото: wallpaperflare.com

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Ракурс

Стрельба произошла 16 мая в Канаде, в результате вооруженного инцидента погибли люди.

Произошло это в городе Оквилл в провинции Онтарио. Ночью на одной из парковок перед зданием интернет-провайдера начали стрелять. Неизвестные застрелили одного мужчину и трех ранили. Один из пострадавших позже скончался в больнице от огнестрельных ранений. Об этом сегодня сообщил телеканал CBC.

Полиция, прибывшая на место происшествия, злоумышленников не обнаружила. Имена погибших и пострадавших не раскрываются. Подробностей происшествия правоохранители не сообщают, продолжается расследование. Не исключается, что нападение было спланированным.

Напомним, в апреле в канадской провинции Новая Шотландия произошла самая кровавая перестрелка в истории страны. Злоумышленник, который был одет в полицейскую форму, проникал в дома местных жителей и казнил их. Жертвами убийцы стали 16 человек.