Самолет авиакомпании Frenchbee. Фото: flickr.com

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Ракурс

Рекорд в внутренних беспосадочных перелетах за всю историю авиации установила французская авиакомпания Frenchbee.

Авиарейс вылетел из парижского аэропорта «Орли» и приземлился на Таити. Общий путь, который преодолел самолет Airbus A350−900, составляет 16 тыс. 126 км. На это ему понадобилось 16 часов и 49 минут. Борт переправил груз медикаментов общим весом около 20 т. Об этом сообщается на странице AeroVincent в Twitter.

По информации телеканала BFM, полет выполнялся при стандартных условиях эксплуатации Airbus A350: на средней высоте 12 тыс. 500 м и на скорости 940 км/час.

Как известно, Таити входит в состав Французской Полинезии — эксклава Франции, насчитывающего более 100 островов в южной части Тихого океана. Поэтому рейс FrenchBee может считаться внутренним перелетом.

Предыдущий рекорд был установлен самолетом авиакомпании Air Tahiti, который совершил перелет из Французской Полинезии в Париж. Маршрут длиной 15 тыс. 715 км борт преодолел за 16,5 часа.

Напомним, в феврале самолет авиакомпании British Airways сумел пересечь Атлантику за рекордное время. Шторм «Кира» помог самолету из Нью-Йорка добраться в Лондон за 4 часа. 56 мин.