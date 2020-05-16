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Ракурс
Глава СБУ Иван Баканов. Фото: ssu.gov.ua

Баканов рассказал о ключевых направлениях работы СБУ в условиях гибридной войны

16 мая 2020, 19:04
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Служба безопасности Украины в условиях гибридной войны приоритетом в работе считает контрразведку.

Также в условиях российской агрессии важна защита национальной безопасности государства. Об этом 16 мая заявил председатель Службы безопасности Иван Баканов во время рабочего визита в Житомирскую область, передает пресс-центр спецслужбы.

Мы должны работать на опережение, делать все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности, — подчеркнул руководитель спецслужбы.



Баканов призвал всех подразделения СБУ действовать комплексно, поскольку для достижения этой цели важны все направления работы ведомства. Также он отметил важность оперативных сотрудников в работе спецслужбы.

Напомним, в марте глава СБУ Иван Баканов заявлял, что Служба безопасности Украины расследует по линии контрразведки 114 уголовных производств, а по статьям «государственная измена» и «шпионаж» получили приговоры 40 человек.

Источник: Ракурс


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